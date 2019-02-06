كشفت تسريبات صحفية عن أسباب تسمية هاتف سامسونج الجديد، “جلاكسي إس 10” بـ (الأسرع في العالم)، وهو أنه سيتم دعمه بأحد تقنيات “الإنترنت اللاسلكي” (Wi-Fi)، المعروف باسم “واي فاي 6” (Wi-Fi 6). ويجمع هاتف سامسونج جالاكسي Samsung Galaxy S10 بين تقنية “واي فاي 6” ومعالج كوالكوم الجديد “سنابدراجون 835” Qualcomm Snapdragon 835، والذي يقال أنه سيجعله الهاتف الأسرع والأقوى في العالم على الإطلاق! وتستعد سامسونج لإطلاق 3 طرازات من هواتفها الجديدة، وهم “جلاكسي إس 10″ و”جلاكسي إس 10 إي” المنخفض التكلفة و”جلاكسي إس 10 بلس”، وجميعها ستعمل ستدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G. ومن المرجح أن يتم إصدار الهاتف بسعر 2825 دولار أمريكي أى نحو 50 ألفا و600 جنيها مصريا، ليجعله متقاربا مع سعر هاتف أيفون إكس ماكس iPhone X Max. Apple, Galaxy S10, iPhone X Max, Qualcomm Snapdragon 835, Samsung, Samsung Galaxy S10, أبل, أسعار الهواتف, جالاكسي اس 10, جلاكسي, سامسونج, مميز, هواتف سامسونج

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تسريبات عن هاتف سامسونج “الأسرع في العالم”.. سعره يعادل iPhone X Max! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مشبك وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.