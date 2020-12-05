قمة افتراضية لمنطقة التجارة الحرة الافريقية بمشاركة السودان

انعقد في العاصمة الغانية الجمعة الاجتماع الخامس لكبار المسؤولين عن التجارة في منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية، حيث شارك السودان بوفد ضم السيد السفير محمد عبد الرحمن سفير السودان لدى دولة غانا والسيد نادر الريح عوض كبير المفاوضين لمنطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية والمقدم الجيلي موسي عمر وممثل هيئة الجمارك . افتتح الإجتماع السيد وامكيلي ميني الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية بمشاركة كل الدول الأعضاء بمشاركات شخصية ومشاركات عبر منصة الزوم. وناقش الاجتماع تقرير الاجتماع الثاني للجنة التجارة في السلع واللجنة الفرعية لتسهيل التجارة والتعاون الجمركي والمرور والذي تم عقده امس والذي تضمن العديد من التوصيات الخاصة بشهادة المنشأ المقترحة لمنطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية ،حيث امن الاجتماع على ضرورة المشاورات الوطنية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأعضاء، وأوصى الاجتماع بعقد ورش عمل تنويرية لخبراء الجمارك للدول الأعضاء في أفريقيا بالإضافة إلى مشاركة خبراء من منظمة الجمارك العالمية وذلك خلال شهر يناير القادم 2021م، كما أوصى الاجتماع بتقديم الدعم الفني وبناء القدرات لكل الدول لمساعدتها في إكمال الوثائق المطلوبة لمنطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية. هذا وسيتابع كبار المسؤولين وأعضاء الوفود الفنية من أكرا أعمال القمة الافتراضية الاستثنائية لمنطقة التجارة الحرة الافريقية التى ستنطلق اليوم السبت في جوهانسبيرغ بجنوب افريقيا والتى تهدف لاطمئنان ووقوف القادة الافارفة على سير الاجراءات المتعلقة بتدشين العمل بمنطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية مطلع يناير القادم ٢٠٢١م. الخرطوم : ( أخبار الخليج 365)

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