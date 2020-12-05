الرئيسية/أخبار/ تظاهرات رافضة لمجلس شركاء الإنتقالية أخبار منذ 3 ساعات 0 شهدت أحياء بري، شرقي الخرطوم تظاهرات ليل الجمعة رفضا لمجلس شركاء الإنتقالية وفق العربية – السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365) منذ 3 ساعات 0

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