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وفد مصري يعزي في الامام الصادق المهدي

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قام وفد مصري رفيع المستوى بالتعزية الجمعة في الامام الصادق المهدي امام الانصار ورئيس حوب الامة الذي انتقل الى رحاب ربه الخميس من الاسبوع قبل الماضي

وعبر الوفد عن بالغ حزنه ومواساته في فقيد الوطن والسياسة معددا مآثر الفقيد ونضالاته في السياسة العربية وكان في استقباله وفق صحيفة صوت الامة رئيس حزب الامة المكلف اللواء فضل الله برمة ناصر وشكرهم على تلك الزيارة واداء واجب العزاء

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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