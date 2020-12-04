الأحمر يتلقى ضربة موجعة

تلقى المريخ ضربة موجعة، بغياب اللاعب صلاح نمر عن مباراة أتوهو الكنغولي في البطولة الإفريقية وغاب نمر عن التدريب الذي أداه المريخ امس، استعدادا لجولة الإياب المقرّر لها اليوم بملعب الهلال.

وكان المران وفق صحيفة السوداني قد شهد مشاركة طبيعية للاعب أمير كمال الذي عانى مؤخرًا من إصابة حرمته من إكمال مباراة الذهاب ويستقبل المريخ السوداني اليوم نظيره أتوهو الكنغولي ضمن إياب تمهيدي أبطال إفريقيا، ويحتاج إلى الفوز أو التعادل للعبور إلى الدور المقبل.

الخرطوم : ( أخبار الخليج 365)