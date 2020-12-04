شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يغدق الأموال على مطربة يثير ضجة على مواقع التواصل

أثار مقطع فيديو مثير لشاب سوداني يغدق الأموال على نحو غير مسبوق على مطربة سودانية في حفل بمدينة القضارف ضجة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع وفق صحيفة السوداني شاب يخرج عشرات الحزم من النقود من كيس ممتلىء بها، ويضعها على رأس مطربة سودانية تعبيراً عن اعجابه بها.

وأثار المقطع المتداول على منصات التواصل موجة من الانتقاد على طريقة تبديد المال في ظل ضائقة معيشية خانقة يعيشها كثير من الفقراء من حوله.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)