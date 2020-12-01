أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تعلن تسجيل 235 إصابة جديدة بفيروس و 6 حالات وفاة وأكدت تعافي 67 من المصابين وفق التقرير الوبائي التراكمي ليوم الاحد 29 نوفمبر 2020م والذى اطلعت عليه (أخبار الخليج 365) الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر (235) إصابة جديدة بفيروس كورونا و وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.