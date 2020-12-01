وزير الثقافة والاعلام ينعي الصحفي “العمرابي “

نعى فيصل محمد صالح وزير الثقافة والاعلام الصحفي محمد اسماعيل العمرابي الذي والذى انتقل الى جوار به الاثنين وينتمي العمرابي لأسرة إعلامية انتشر أبناؤها في كل أجهزة الإعلام، وعمل بعدد من الصحف لكنه تميز وتفرد وصنع إسمه في صحيفة الأيام في فترة السبعينات والثمانينات، كما عمل بعدد من الصحف الأخرى.

عمل الفقيد وفق( سونا) في كل الأقسام التحريرية لكنه ركز على قسم المنوعات والفنون وكان صاحب علاقات واسعة في الوسط الفني والثقافي رحمه الله رحمة واسعة، وخالص العزاء لأسرته وأصدقائه وزملائه.

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)