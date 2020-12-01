نعى فيصل محمد صالح وزير الثقافة والاعلام الصحفي محمد اسماعيل العمرابي الذي والذى انتقل الى جوار به الاثنين وينتمي العمرابي لأسرة إعلامية انتشر أبناؤها في كل أجهزة الإعلام، وعمل بعدد من الصحف لكنه تميز وتفرد وصنع إسمه في صحيفة الأيام في فترة السبعينات والثمانينات، كما عمل بعدد من الصحف الأخرى.
عمل الفقيد وفق( سونا) في كل الأقسام التحريرية لكنه ركز على قسم المنوعات والفنون وكان صاحب علاقات واسعة في الوسط الفني والثقافي رحمه الله رحمة واسعة، وخالص العزاء لأسرته وأصدقائه وزملائه.
(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الثقافة والاعلام ينعي الصحفي “العمرابي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.