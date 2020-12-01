شاهد بالفيديو : سقوط محمد رمضان على المسرح يثير سخرية وشماتة الجمهور

أثارت لقطة سقوط الفنان المصري محمد رمضان فوق منصة المسرح لحظة صعوده لاستلام تكريمه من مهرجان “ضيافة” في إمارة دبي، جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تصدرها الممثل المصري مجددا، على الرغم من قرار نقابة الصحفيين في مصر منع نشر أخباره أو صوره في المواقع والصحف المحلية.

وقد نشر رمضان وفق الجزيرة نت مقطع سقوطه على المسرح معقبًا عليها “ثقة في الله ما يقع إلا الشاطر”، وينتهي مقطع الفيديو برفع حذائه في وجه الشاشة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)