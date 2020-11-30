بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن برسالة تعزية ومواساة، لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.



وعبر رئيس مجلس السيادة في رسالته، إنابة عن السودان حكومة وشعباً، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس الموريتاني ولشعب بلاده، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وأن يحفظ الجمهورية الموريتانية وشعبها وينعم على قيادتها بموفور الصحة والعافية.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. رسالة هامة من "البرهان" لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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