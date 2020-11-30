“كورونا” تضرب وزارة الخارجية

أكد مصدر إصابة 4 أشخاص بفيروس “كورونا” في وزارة الخارجية، وذكر المصدر بأن ضمن المصابين دبلوماسي بدرجة مستشار وثلاثة من الإداريين، وأثبت الفحص أن نتيجتهم كانت إيجابية، بعدها تم اتخاذ الإجراءات الصحية.

وبالرغم من ذلك تلاحظ بأن إدارة التوثيق تعمل حتى الآن بدون وضع احترازات صحية بحسب صحيفة السوداني الدولية، كما يوجد تكدس أعداد هائلة من المواطنين، الأمر الذي يعرض الجميع للخطر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)