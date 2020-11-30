إعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة في تقريرها الوبائي اليومي لجائحة “كورونا” الموجة الثانية، للفترة من 22 أكتوبر حتى 28 نوفمبر 2020م عن تسجيل (574) حالة اشتباه إصابة بفيروس “كورونا”، منها (209) حالات موجبة، و(21) حالة وفاة، وتعافي (89) مصاباً، و(78) حالة موجبة في الحجر المنزلي و(21) أخرى بمراكز العزل.
وناشدت وزارة الصحة بحسب صحيفة الصيحة، مواطني ولاية الجزيرة بضرورة اتباع الموجهات الصحية التي تنزلت من وزارة الصحة الاتحادية للحد من انتشار جائحة “كورونا”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر (21) وفاة و(209) إصابات جديدة بـ(كورونا) في الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.