بدء الصيانة السنوية لمحطات المياه النيلية وإعادة الضخ

أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن بدء العمل في الصيانة السنوية للمحطات النيلية ومحطات إعادة الضخ بولاية الخرطوم إستعداداً لفصل الصيف المقبل. وأبان مدير عام الهيئة مهندس مامون عوض حسن صديق في تعميم صحفي اليوم الأحد بحسب (سونا)، أن الصيانة السنوية تستهدف إزالة الأطماء من الوحدات وتطهير مصادر إمداد المياه الخام بالمحطات وإحلال المضخات القديمة بأخرى جديدة وإجراء الصيانة الميكانيكية والكهربائية لبقية المعدات (مضخات، محركات، مولدات)، موضحاً أن العمل سيستمر من الآن وحتي أبريل القادم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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