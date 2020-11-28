شاهد بالفيديو: (بتقول مشتاق )..وصفة مدهشة للعتاب الرقيق تجسد إحساس صديقين تجاه بعضهما

أغنية بتقول مشتاق التي تغني بها الفنان شرحبيل احمد تعتبر واحدة من النماذج التي تقدم وصف مدهش للعتاب الجميل الذي يثير النفس ولكن لا يجرحها ،تلك الأغنية التي كتبها الشاعر المخضرم محمد أحمد سوركتي والتي تعتبرنموذج خلاق لكيفية العتاب .

تلك الأغنية كتبها الشاعر محمد احمد سوركتي بعد الإحساس الذي انتابه أثناء جلوسه مع صديقين كانا يمران بمعاناة كل منهما تجاه الآخر مما دفعه لكتابة الأغنية وجعل الفنان شرحبيل احمد يتغني بها وصارت مسموعه ومطلوبه في كل حفلاته الجماهيرية.

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)