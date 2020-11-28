ضبط كميات كبيرة من الأسلحة‏ الثقيلة‏ بولاية كسلا

تمكنت قوات الدعم السريع قطاع كسلا من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة ومختلف أنواع العتاد الحربي وذلك فى إطار العمليات التى تقوم بها القوات‏ الأمنية‏ ‏هذه الأيام على الشريط الحدودي تحسباً لأي مهددات أمنية انعكاسية نتيجة للصراع الدائر في اثيوبيا بمنطقة اقليم التيقراي المجاور لولاية كسلا ‏.

وكشف العقيد يحيي محمد آدم قائد قوات الدعم السريع قطاع كسلا عن حجم الانجاز والعملية التى تمت بعد متابعة استمرت فترة من الوقت إلى حين تحقيق الانجاز‏ مع التحفظ على عدم ذكر اسم المنطقة التى تمت فيها العملية والجناة حفاظاً على سرية العملية.

ووجه يحيي رسالة إلى من أسماهم عملاء وخونة والعاملين على بث الموت في الشعب السوداني بأن قوات الدعم السريع في كامل جاهزيتها لتحدي الصعاب وعلى أهبة الاستعداد علاوة على عدم سماحها لأي من يريد أن يعبث بأمن وأستقرار البلاد.

وقال إن الشعب السوداني ‏قام بثورة عظيمة قدم خلالها تضحيات ودروس وكنا شركاء فيها الأمر الذى يتطلب حماية الثورة، مضيفاً وسنعمل علي ذلك.

وقال قائد قطاع الدعم السريع بكسلا إنهم على يقظة وتواجد في أي مكان وأنهم سداً منيعاً ‏ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد‏ ومتابعته لكل ‏الظروف‏ فضلاً عن عدم السماح لتنفيذ مثل هذه الأعمال ودخولها للبلاد.

‏من جانبه حيا اللواء شرطة خالد عوض أحمد بوسف مدير شرطة الولاية مقرر لجنة الأمن قوات الدعم السريع المنتشرة فى ربوع البلاد عامة وولاية كسلا خاصة، وبعث رسالة اطمئنان لقيادة الدعم السريع بالمركز بأن الأفراد بولاية كسلا‏ على يقظة تامة ويؤدون واجبهم ويزيدون عليه.

وقال ان الضبطية تعتبر نوعية وفريدة في نوعها من حيث نوع الاسلحة المضبوطة‏ (ثقيلة)‏ حيث كانت فى السابق من الأسلحة الخفيفة.

وأوضح إن الأجهزة النظامية بولاية كسلا ‏تقف مع بعضها البعض في خندق واحد وتخوض كل المعارك ‏جنباً إلى جنب، مشيراً إلى أن ولاية كسلا كغيرها من الولايات الحدودية تكثر فيها تجارة السلاح بأنواعه المختلفة الأمر الذي يتطلب اليقظة‏ والحيطة من تجارة السلاح ‏، مجدداً يقظة القوات لتؤدي دورها علي الوجه الاكمل.

‏من جانبه طالب العقيد أمن آدم عثمان نائب مدير جهاز المخابرات العامة بولاية كسلا المركز ‏بتقديم مزيد من الد‏عم والاسناد فيما يلي القوات بمنطقة ‏ الحدود ‏الشرقية‏ واعطاء القطاع الشرقي مزيداً من الاهتمام‏ ‏نظراً للوضع الماثل وأن تجد حظها من ذلك لانجاز التقدم في العمليات الأمنية النوعية.

‏وفيما يلي بحسب (سونا) نوعية وعدد الأسلحة التي تم ضبطها وهي عدد (3) مدفع SBG9 ‏عدد (3) مدفع 82L‏ملم عدد (7) مدفع رشاش عدد (11) RBJ7‏ عدد (25) لغم م د منها (23) إيراني الصنع و(2) بلجيكي الصنع ‏عدد (1) بندقية ج 3 معدل عدد (8) علبة شريط رشاش 7/12 عدد (8) شريط قرنوف عدد (12) فيوز لغم م.د مضاد للمركبات والدبابات عدد (1) مدفع دوشكا 7/12 م.ط عدد(2) سيبيا دوشكا عدد (65) دانه مدفع هاون 82 ملم عدد (5) مدفع هاون 75/60‏ عدد (3) باكو سلك لغم شرابلن عدد (25) دانه مدفع S.B.G.9 ‏عدد(31) علبة ذخيرة دوشكا عدد (38) كبسولة مدفع هاون 82 مل‏م عدد (7)عبوة مدفع S.B.G.9‏ عدد (1) تلسكوب S.B.G.9 ‏عدد (1) مدفع رشاش عيار 50 عدد (7) ماسورة احتياطية مدفع رشاش 42.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)