الولايات المتحدة: ترامب يوافق على بدء إجراءات نقل السلطة لبايدن دون الإقرار بهزيمته

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على تويتر الاثنين يعلن فيها موافقته على حصول الرئيس المنتخب جو بايدن على الدعم الفيدرالي اللازم لبدء عملية نقل السلطة مؤكدا أن ذلك “من أجل مصلحة” الولايات المتحدة، لكنه رفض الإقرار بالهزيمة وشدد على مواصلة القتال في سبيل قضيته. ورحب فريق جو بايدن بهذه الخطوة معتبرا إياها أمرا ضروريا “لانتقال سلس للسلطة”. وأتت تغريدة ترامب بعد إقرار إميلي ميرفي مديرة وكالة الخدمات العامة خطّياً بفوز بايدن، بعد أسبوعين من العناد ورفض توفير الدعم لفريق الرئيس الجديد.

في تغريدة على تويتر، أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مساء الاثنين أنّه لم يعد يقف في وجه حصول فريق الرئيس المنتخب جو بايدن على الدعم الفيدرالي اللازم للبدء بعملية نقل السلطة. وسارع فريق بايدن إلى الترحيب بهذه الخطوة التي أتت بعد طول تأخير، معتبراً إيّاها ضرورية لحصول “انتقال سلس وسلمي للسلطة”.

وقال ترامب بحسب فرانس 24، فيما يعد خطوة تقرّبه أكثر من الإقرار بهزيمته أمام المرشّح الديمقراطي وإن لم يعترف بذلك صراحة، إنّه وإذ يشكر إميلي ميرفي مديرة وكالة الخدمات العامة على رفضها لأكثر من أسبوعين الاعتراف بفوز بايدن، ممّا حرم الرئيس المنتخب من موارد مالية وإحاطات استخباراتية واجتماعات مع مسؤولين حكوميين لا بدّ منها لنقل السلطة إلى فريقه، فإنّه “ومن أجل مصلحة بلدنا، أوصي بأن تقوم إميلي وفريقها بما يجب القيام به في ما يتعلق بالبروتوكولات الأوّلية، وقد طلبت من فريقي أن يفعل الشيء نفسه”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)