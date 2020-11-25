الأمين العام لحزب الأمة يطمئن السودانيين على صحة المهدي

طمأن الامين العام لحزب الامة القومي (الواثق البرير) في تغريدة له على حسابه السودانيين على صحة الإمام الصادق المهدي. وقال البرير: وفق صحيفة السوداني أطمئن الأحباب والحبيبات في كل ربوع السودان بإستقرار حالة السيد رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي متمنياً له عاجل الشفاء والعودة إلى أرض الوطن، داعيا الله أن يرفع عن بلادنا الوباء والبلاء. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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