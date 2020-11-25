السفارة السودانية بالقاهرة تغلق أبوابها

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2020-04-01 10:53:28Z | | Lÿÿÿÿ

أعلنت السفارة السودانية في القاهرة أنها ستغلق أبوابها اعتبارا من الثلاثاء وحتى الخميس المقبل. وأوضحت السفارة أن الإغلاق سيكون بهدف إجراء أعمال تعقيم شاملة للسفارة حفاظا على صحة المواطنين والمراجعيين والعاملين في السفارة، وحرصا منها على سلامة الجميع من الموجة الثانية للجائحة.

وكشفت مصادر في السفارة السودانية بالقاهرة، وفق صحيفة السوداني عن ظهور حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد، وقالت المصادر إن هناك أكثر من 3 حالات ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل السفارة خلال الساعات الماضية ما اضطر السفارة إلى إغلاق أبوابها لعدة أيام. وأشارت المصادر، إلى أن الاغلاق كإجراء احترازي لمواجهة المزيد من الإصابات، موضحة أنه تم إجراء مسحات طبية للعاملين بالسفارة من قبل وزارة الصحة وفي انتظار النتائج

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)