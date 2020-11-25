شاهد بالفيديو.. حارس الهلال أبو عشرين يتغزل في جمهور فريقه السابق المريخ ويصفه بالراقي والصفوة ويبعث برسالة اعتذار مؤثرة

نفى حارس مرمى الهلال الدولي علي عبد الله أبو عشرين استفزازه لجمهور فريقه السابق المريخ عبر إحدى الصفحات التي تحمل اسمه على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال الحارس الدولي والمنضم حديثاً لنادي الهلال خلال فيديو قام بتسجيله من معسكر فريقه بالعاصمة المصرية القاهرة بحسب ما نقل محرر موقع النيلين (وصلتني رسائل من أصدقاء تقول أنني أقوم باستفزاز جمهور الصفوة جمهور المريخ وهو ما لم يحدث).

وأكد أبو عشرين أنه لم يرى أي شيء من المريخ ولاعبيه طوال فترة الأربع سنوات التي قضاها بالنادي بل بالعكس كان الجمهور داعم لي ويهتف باسمي حتى آخر مباراة له أمام الند التقليدي الهلال والتي كسبها المريخ وحقق بها بطولة الدوري الممتاز للمرة الثالثة على التوالي.

وأشار حارس صقور الجديان إلى أن لديه حساب واحد على فيسبوك يعلمه الجمهور, وفي ختام حديثه الذي تابعه محرر موقع النيلين قدم أبو عشرين شكره وتقديره لجمهور المريخ الذي وصفه بالراقي والصفوة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)