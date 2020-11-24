بيان لحزب الأمة يناشد اهل السودان بالدعاء للإمام المهدي

ناشد حزب الأمة القومي، اهل السودان وقواعده بالتضرع للمولى عز وجل والدعاء لرئيس الحزب الإمام الصادق المهدي بالعافية والصحة.

وناشد بيان صادر من الأمانة العامة للحزب مساء الثلاثاء وفق صحيفة السوداني الأحباب والحبيبات وكل أهل السودان بالدعاء بالعافية للصادق المهدي. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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