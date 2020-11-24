اجتماع تنسيقي بين المسئول الامني للاتحاد والاندية المشاركة افريقيا

عقد بالاتحاد السوداني لكرة القدم SFA الاثنين اجتماع تنسيقي بين المسؤول الامني للاتحاد، وممثلين للأندية المشاركة في دوري ابطال افريقيا وكاس الاتحاد الافريقي 2020-2021، المريخ والهلال، وهلال الابيض والامل عطبرة.

وقدم المسؤول الامني للاتحاد وفق ( سونا) تنويرا للاندية عن البروتوكول المعتمد من الاتحاد الافريقي لكرة القدم CAF لتنظيم المباريات في ظل جائحة كورونا.

وتم تقديم تفصيل عن الفئات المسموح لها الدخول للمباراة وفقا للمناطق المحددة، وتحديد المنطقة التي يتوجب خضوع المتواجدين فيها الى فحص كورونا قبل المباراة.

وتم التأمين على الاستفادة من المباراة التي خاضها منتخب السودان امام غانا والتي تم فيها تطبيق البروتوكول، لمزيد من التجويد في مباريات الاندية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)