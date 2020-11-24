رئيس الأمن القومي الإسرائيلي ترأس الوفد الإسرائيلي الذي وصل الخرطوم

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي “مئير بن شابات” ترأس الوفد الإسرائيلي الذي وصل الخرطوم اللاثنين وفق صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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