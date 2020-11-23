تنوير صحفي مهم لوزير الصحة حول الأوضاع الصحية بالبلاد

يقدم وزير الصحة الإتحادي المكلف د. اسامة احمد عبد الرحيم تنويرا صحفيا مهما في الساعة السابعة من مساء الاثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري بوكالة السودان للأنباء حول الأوضاع الصحية الراهنة بالبلاد والتدخلات العاجلة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا. الخرطوم : ( أخبار الخليج 365)

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