وفاة (7) أطباء بفايروس كورونا خلال نوفمبر

تنعي وزارة الصحة الاتحادية الجنود المجهولين الذين يقفون حائط صد امام فيروس فتاك، يقتحمون بكل شجاعة حصون الوباء من أجل المحافظة على حياة الناس، أبطال المعركة، أصحاب الصفوف الأمامية الأولى لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19) التي يعيشها العالم بأكمله، هم الطاقم الطبي والجيش الأبيض الذي يعمل ليل نهار المغفور لهم بإذن الله تعالى د.كامل محمد عبدالله استشاري طب العيون والذي توفي يوم الأربعاء 11 نوفمبر، ود. ايمان احمد البشير مدير إدارة صحة الام والطفل بوزارة الصحة ولاية الخرطوم والتي توفيت يوم الجمعة 13 نوفمبر، ود. نعيم عبدالرحمن استشاري طب العيون بالحصاحيصا الذي انتقل الى رحمة مولاه يوم الاثنين 16 نوفمبر، والفريق د. عزالدين محمود عبده، استشاري المختبرات الطبية والذي توفي يوم الأربعاء 18 نوفمبر، وبروفيسور التوم سراج الدين استشاري المختبرات الطبية والذي توفي يوم الأربعاء 18 نوفمبر ، ود. محمد إبراهيم الطاهر استشاري الأشعة الذي توفي يوم الخميس 19 نوفمبر، وأ. احمد احيمر خبير التحصين بمنظمة الصحة العالمية ومدير تحصين الأطفال السابق بولاية النيل الأزرق والذي توفي يوم الخميس 19 نوفمبر.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وأن يمن على أهلهم وذويهم وزملاءهم بأجمل آيات الصبر والسلوان . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)