الصحة : (213) حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا و (4) وفيات

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل (213) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و(4) حالات وفاة وتعافي (1045) حالة وذلك حسب التقرير الوبائي للوزارة الصادر ليوم الخميس 20 نوفمبر الجاري. وبذلك يرتفع إجمالي العدد التراكمي للاصابات منذ بداية الجائحة الى (16052) متضمنة (1197) وفاة، فيما بلغ جملة المتعافين (9737) حالة. واشار التقرير الوبائي ليوم الجمعة 20 نوفمبر الجاري وفق ( سونا) الى أن (9) من الولايات سجلت حالات إصابات جديدة من جملة الـ 18 ولاية في البلاد، حيث سجلت الحالات بولاية الخرطوم (196) حالة، ولاية الجزيرة (7) حالات، وكل من ولاية سنار والقضارف (2) حالة، وكل من ولاية النيل الازرق، الشمالية، كسلا، البحرالاحمر، النيل الابيض وغرب دارفور حالة واحدة . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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