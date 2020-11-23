إحباط تهريب عدد (70) رأس من الابل بأبو حمد

تمكنت قوة تتبع للواء التاسع مشاة فى أبو حمد بمحطة شوشناية من احباط تهريب عدد 70 رأسا من الابل كانت تتجه لإحدى دول الجوار.
واكد العقيد الركن عبدالرحيم محمد عبد الله قائد اللواء التاسع مشاة بابوحمد وفق ( سونا) يقظة القوات المسلحة وحرصها علي أمن وسلامة الوطن ومكافحة التهريب حفاظا علي الاقتصاد.
وكشف عن محاولة أحد الجناة تقديم رشوة للقوة بمبلغ ٧٠ الف جنيه مشيرا الى رفض القوة للرشوة، وتم فتح بلاغ لدى شرطة مكافحة التهريب بجمارك أبوحمد.
وأوضح إن الابل ستصل الي محطة جمارك أبوحمد بعد خمسة أيام لتكملة الاجراءات القانونية وذلك لبعد المسافة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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