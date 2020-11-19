  أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس الموافق 19نوفمبر 2020م    

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

صحيفة السوداني:

حريق في جراج سيارات يتبع لمجلس السيادة

نقابة التعليم تعلن الدخول في اضراب يبدأ الثلاثاء المقبل

وزير الثروة الحيوانية: حصيلة (طائرتين هجن) قادرة على (طبع الكتاب المدرسي) من الأساس للثانوي

الجبهة الثورية: سيتم تعيين 3 في المجلس السيادي و6 وزراء من قوى الكفاح المسلح

نائب رئيس الأركان: لا نرسل رسائل لأحد ونهدف لتطوير قُدراتنا والتعاون مع مصر أولوية

نادي النيابة : نجاح الإضراب بنسبة 94%

صحيفة صوت الأمة:

الأمة القومي: الواثق البرير يغادر المستشفى وحالة الإمام الصادق مستقرة

إيقاف صادر الماشية ألى السعودية

حريق هاشل يلتهم جراج للسيارات يتبع للمجلس السيادي

صحيفة الوطن:

مذكرة عبر الإنتربول للقبض على فضل محمد خير

نقابة التعليم تعلن الدخول في إضراب الثلاثاء المقبل

الحكومة توقف صادر الماشية للسعودية

الناشط أحمد الضي يواجه تهمة تقويض النظام الدستوري

ضبط عملات أجنبية مهربة داخل لعب أطفال

صحيفة القوات المسلحة :

القائد العام : القوات المسلحة ترحب بالمنضمين لمسيرة السلام

ارتفاع عدد اللاجئين بولايتي القضارف وكسلا إلي (٢٧) ألف لاجئ

احتواء حريق في جراج سيارات يتبع لـ (السيادي)

وفد اتحادي يقف علي أعمال الري بمسروع دلتا طوكر

صحيفة أخبار اليوم:

إتفاق المكون العسكري والجبهة الثورية والحرية والتغيير لتشكيل حاضنة سياسية جديدة

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إتجاه لتأجيل العام الدراسي للمرة الثانية بسبب الموجة الثانية لجائحة كورونا

فرح يربط صادر المواشي للسعودية ببروتكول تجاري

الناطق الرسمي باسم الشرطة: البلاد تعاني من هشاشة امنية وتطور الجريمة

مدير جهاز المخابرات العامة يستبعد تورط جهات اجنبية في صراع الشرق

القوات الإثيوبية تتقدم نحو عاصمة إقليم تيغراي وتزايد اعداد الفارين نحو الحدود السودانية

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)