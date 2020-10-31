عاجل.. الخارجية توضح سبب تجديد ترامب "حالة الطوارئ الوطنية"

السبت 31 أكتوبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكدت وزارة الخارجية السودانية، أن تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقرار التنفيذي الخاص بحالة الطوارئ الوطنية بشأن السودان، لا أثر له على الخطوات الجارية حالياً لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم السبت، أن تجديد هذا القرار هو إجراء روتيني يتم متى استحق وقته، وهو مرتبط بوجود السودان في القائمة.

وأوضحت أنه يُنتظر أن يتم إلغاء القرار مباشرة مع القوانين التي شُرعت ضد السودان طوال السنوات الماضية، بعد استكمال الإجراءات الجارية لإنهاء التصنيف وإلغاء كافة القوانين المتصلة به.