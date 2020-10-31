عاجل.. رئيس الأركان المصري بالسودان لبحث التعاون العسكري والأمني

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السبت 31 أكتوبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
غادر القاهرة صباح اليوم الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، متجهاً إلى العاصمة السودانية "الخرطوم" في زيارة رسمية يرافقه وفد رفيع المستوى يضم قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئات ومديري الإدارات التخصصية .
وكان في إستقبال الفريق محمد فريد لدى وصوله الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية، حيث أجريت مراسم إستقبال رسمية واستعراض لحرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ودولة السودان .
ومن المنتظر أن يجرى رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الزيارة العديد من اللقاءات الهامة على صعيد التعاون العسكري والأمني، وتنسيق الجهود بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات .
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