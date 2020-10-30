وزير يكشف عن مليون دولار من إسرائيل يومياً

كشف وزير الخارجية المكلف د. عمر قمر الدين عن توصل السودان وإسرائيل إلى اتفاق يدفع بموجبه الطيران الإسرائيلي مليون دولار بشكل يومي مقابل عبور الأجواء السودانية بعد فتح المجال الجوي السوداني أمامها.

وأكد قمر الدين خلال حديثه في منتدى (كباية شاي) بصحيفة التيار أمس، أنه لم يكن لديه علم بالتطبيع مع إسرائيل قبل زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للخرطوم، ولم يسبق لرئيس الوزراء الجلوس مع مجلس السيادة للنقاش حول التطبيع قبل الزيارة، وأوضح أن التطبيع لم يكن إملاءً، بل تقدير موقف من الحكومة، ولم يربط بالإزالة من قائمة الإرهاب قبل الرفع.

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وشدد قمر الدين بحسب صحيفة الصيحة، على أن الخارجية الأمريكية ليست لديها علاقة بما يدور بين السودان وإسرائيل، وأن مجلس السيادة ليس له الحق في العلاقات الخارجية، ونوه لوجود موانع لإقامة سفارة سودانية في تل أبيب وسفارة إسرائيلية بالخردوم، لأن الحكومة لم تتفق حتى الآن مع الجانب الإسرائيلي على إقامة علاقات، وقال “اتفقنا على التطبيع مبدئياً على أن يحول الأمر إلى المجلس التشريعي للموافقة أو الرفض”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)