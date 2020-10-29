السفير البريطاني بالخرطوم يؤيد رفع الدعم عن الوقود

أعلن السفير البريطاني لدى السودان عرفان صديق تأييده قرار رفع الدعم الوقود. وقال عرفان في تغريدة له على منصة تويتر وفق صحيفة أخر لحظة : (نشيد بهذا التحرك الشجاع من قبل حكومة السودان. إن إلغاء دعم الوقود ضروري لحل مشكلة طوابير الوقود الطويلة، ومعالجة التهريب، والسيطرة على التضخم، واستهداف موارد الدولة نحو الأكثر احتياجًا. قد لا تكون شعبية، لكنها تظهر قيادة قوية). الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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