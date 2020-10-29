شاهد بالصورة والفيديو.. فنانة سودانية تتلقى (قبلة) مباغتة من رجل تغنت باسمه أثناء الحفل

تداول مرتادوا مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بسخرية واسعة مقطع فيديو من حفل أقيم بإحدى الولايات خارج العاصمة الخرطوم.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع شباب يرقصون على أنغام أغنية (بالرقبة) الشهيرة خلال وصلة غناء من إحدى الفنانات.

Advertisements

وأثناء تقديم الفنانة لوصلتها الغنائية قامت بذكر اسم رجل كان حضوراً بالحفل وداخل ساحة (الرقص) وما كان من الرجل إلا وقام بمنح المطربة قبلة مباغتة تعبيراً عن سعادته وفرحته الكبيرة بذكر اسمه أثناء الأغنية.

وتشير محررة موقع النيلين إلى أن الفيديو حقق أعلى نسبة مشاهدات ومشاركات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعليه تعليقات ساخرة على شاكلة (بالغت يا الطيب).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)