غرف الصناعات الصغيرة والحرفية ترحب بـ (رفع الحظر والتطبيع)

امتدح رئيس لجنة تسيير إتحاد غرف الصناعات الصغيرة والحرفية بالسودان حافظ ادم دوسة الجهود التي تضطلع بها الدولة في الانفتاح الخارج بعد رفع ازالة السودان من قائمة الارهاب والاتجاه لتوقيع إتفاقيات تعاون مع اسرائيل صاحبة أهم مصادر التكنلوجيا بالعالم

واشار دوسة الي إن الاتحاد يعتزم خلال المرحلة المقبلة استقطاب الدعم الداخلي والخارجي لعقد برامج تدريبية بعد ان ابداء جهات ومنظمات استعدادها لتطوير مهارات العاملين للحد من ظاهرة البطالة

واستدل بأن قطاع الحرفيين يمثل (5%) من سكان البلاد، مؤكداً بإنه سيتم إدخال جميع عضوية الاتحاد تحت مظلة التأمين الصحي ،

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وعلي صعيد متصل أعلن دوسة وفق صحيفة أخر لحظة عن الشروع في تكوين لجان تسيير الاتحادات بالولايات والتي تم تدشينها بإنعقاد المؤتمرات بولايات دارفور بشفافية وديمقراطية اثمرت عن إعتماد لجان التسيير بكل من شمال وجنوب وغرب دارفور في إطار استكمال هياكل الاتحاد بالولايات بناءً علي تكليف لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال تمهيداً لتكوين جميع الاتحادات الولائية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)