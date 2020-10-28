مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان تهتز بسبب فيديو فاضح.. شاب وامرأة يمارسان الفاحشة داخل سيارة بإحدى شوارع الخرطوم وصديقهما يصور المشهد كاملاً

اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان أمس الثلاثاء بسبب فيديو فاضح تم تسريبه ونشره على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع شاب وامرأة وهما يمارسان الفاحشة داخل سيارة يقودها الشاب, حيث تبادلا الأحضان والقبلات الساخنة دون حياء أو خجل.

الفيديو الفاضح كما أظلق عليه داخل مواقع التواصل الاجتماعي تم تصويره بكاميرا هاتف صديقهما الذي كان يجلس في المقاعد الخلفية للسيارة, حيث قام بتصويرهما بعلم منهما بل وطالبته المرأة في إحدى المرات بتصوير مشهد لهما وهما متماسكين.

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رواد مواقع التواصل الاجتماعي شنوا حملة شرسة على الثلاثي الشابين والمرأة وطالبوا السلطات بالتدخل السريع والقبض عليهم ومعاقبتهم معاقبة قاسية حتى يكونوا عظة وعبرة لغيرهم.

محررة موقع النيلين تعتذر عن عدم نشر الفيديو على الموقع بسبب بعض المشاهد الخليعة وبعض الكلمات الخادشة بالحياء التي ظهرت بالمقطع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)