  أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2020م    

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة السوداني: مواطنون : فوجئنا بموعد استلام الجوازات بعد 45 يوماً

الخارجية: اجتماع بين السودان وإسرائيل الأسابيع القادمة لابرام اتفاقيات

مجلس الوزراء: حمدوك رفض عرض بومبيو بـ(التطبيع) مقابل الرفع من قائمة الارهاب صحيفة آخر لحظة: هجوم على البرهان وحمدوك من داخل القصر بسبب التطبيع

نتنياهو يهدي السودان قمحاً بـ (5) ملايين دولار

معتصمو المنشية: محاسبة القتلة مقابل رفع الاعتصام

تفاصيل مثيرة في قضية علي عثمان

(86) مليون دولار دعم أمريكي وإسرائيلي للسودان

الوساطة: تأخير تنفيذ جداول السلام خطر على الاتفاق صحيفة السوداني الدولية: الدعم السريع يقدم (1750) وحدة إجلاس لمدارس كتم والواحة

مصرفيون : رفع السودان من الإرهاب ينعش الاقتصاد

مستشار البرهان: سنتخذ الإجراء اللازم في حادثة اختطاف ونهب الصحفي الأمة القومي: اسرائيل لا تحمل عصا موسى لحل أزمة البلاد الاقتصادية

تدوين بلاغات فساد في مواجهة نافذين في عهد النظام البائد

فصل الدين عن الدولة يتصدر مباحثات الحكومة والحلو غداً صحيفة صوت الأمة: Advertisements الأمة القومي: اسرائيل لا تحمل عصا موسى لحل أزمة البلاد الاقتصادية

تدوين بلاغات فساد في مواجهة نافذين في عهد النظام البائد

فصل الدين عن الدولة يتصدر مباحثات الحكومة والحلو غداً صحيفة الوطن: عضو بالسيادي:التطبيع قرار فردي لم يخضع للتشاور

مريم الصادق :وزير العدل يستغل منصبه لانتهاك الدستور

بلاغ للرأي العام والنيابة.. كيف تحولت زيرو فساد لمنظمة فساد بامتياز؟

تطورات جديدة في محاكمة علي عثمان محمد طه

محامون ضد الفساد تحرك عدة اجراءات في عدد من النيابات صحيفة القوات المسلحة : البرهان يلتقي مُفوّض السلم والأمن الأفريقي بالاتحاد الأفريقي

الخارجية: اجتماع بين السودان وإسرائيل لإبرام اتفاقيات للتعاون

إسرائيل تدعم السودان بدقيق قمح بقيمة (5) ملايين دولار

الخارجية الأمريكية:81 مليون دولار دعم انساني للسودان صحيفة أخبار اليوم: نتنياهو يرسل طحين قمح للسودان بقيمة خمسة ملايين دولار. الخارجية: اجتماع بين السودان وإسرائيل الأسابيع القادمة لابرام اتفاقيات

السودان يتسلم شحنة قمح من الإمارات وإسرائيل تقدم مساعدة مماثلة

المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير يجتمع برئيس مجلس الوزراء

احداث دامية بالكلاكلة شرق بعد مقتل احد الجنوبيين.النقد الدولي: شطب السودان من قائمة رعاة الإرهاب الأمريكية يمهد الطريق لإعفائه من الديون الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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