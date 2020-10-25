سجد وبكى.. اعتزال نور محمدوف “نسر” الفنون القتالية الذي لم يُهزم أبدا

أعلن أسطورة الفنون القتالية حبيب نور محمدوف بطل الوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة يو أف سي (UFC) اعتزاله بشكل مفاجئ بعد تغلبه السبت على الأمريكي جاستن غيثي.

وعقب انتهاء النزال الذي أقيم ضمن بطولة (UFC 254) في أبو ظبي، صدم نور محمدوف (32 عامًا) الصحفيين وفق الجزيرة نت باعتزاله مباشرة على الهواء وأمام الكاميرات.

وانهار البطل الداغستاني الذي لم يخسر أبدا والملقب بـ “النسر”، وسط الحلبة باكيا عقب فوزه على غيثي، وعندما نهض خلع قفازاته وقال “هذه آخر معركة لي في (يو أف سي)”.

واستطاع نور محمدوف التغلب على منافسه غيثي في الجولة الثانية، ليحتفظ بلقبه بطلا للوزن الخفيف، مرسخًا مكانته باعتباره المقاتل الأكثر هيمنة على الإطلاق بسجل بلغ 29 انتصارا بلا هزيمة، وهو أول مسلم يفوز بلقب بطل العالم في (يو أف سي).

وقال “كنت مترددا بخصوص خوض هذا النزال، لكنه كان حلم أبي”، وتابع “أريد فقط شيئاً واحدًا من UFC وهو أن أتوج بالمقاتل رقم واحد في العالم”.

وأضاف “الآن تبقت لي والدتي فقط، وأريد قضاء المزيد من الوقت معها. أتيت من بلدة صغيرة جدًا، كان حلمي أنا ووالدي أن نكون أبطالًا، ولكننا لم نكن نتخيل هذا”.

ومن أكثر اللقطات التي اشتهر بها نور محمدوف عام 1997 حينما كان صغيرًا لم يتجاوز العاشرة من عمره، ظهوره وهو يصارع دبا جلبه له والده، وهي من أكثر اللقطات التي شهدت رواجًا عالميًا والتي جعلت منه واحدًا من أكثر المقاتلين قوة في التاريخ.