كشفت وزارة الصحة الاتحادية، عن تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا في الفترة من الإثنين 19 أكتوبر وحتى الخميس منها 4 إصابات يومي الإثنين والثلاثاء و5 يومي الأربعاء والخميس، لترتفع تراكمياً إلى (13.733) إصابة.
وأكدت الوزارة في التقارير الوبائية في الفترة المحددة ،عدم تسجيل حالات وفاة جديدة لتبقى على 836 حالة وفاة، وأعلنت عن عدم تسجيل حالات تعافي جديدة، لتثبت على 663.7 متعافي منذ دخول الفيروس البلاد في مارس الماضي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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