الخارجية الأميركية تعلن عن حزمة مساعدات للسودان

وبحسب بيان للخارجية الأميركية فإن التمويل يشمل أكثر من 64 مليون دولار من مكتب المساعدة الإنسانية التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية و 17 مليون دولار من مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية.

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وأشار البيان وفق اسكاي نيوز عربية إلى أن المساعدات تأتي في إطار الاستجابة الإنسانية الأميركية للأشخاص المعرضين للخطر، بما في ذلك المتضررين من الفيضانات الأخيرة وكذلك اللاجئين والمشردين بسبب الصراع في دارفور وجنوب السودان وأماكن أخرى في المنطقة.

وأضاف البيان أن السودان يواصل مواجهة عدد من التحديات الإنسانية، بما في ذلك النزوح السكاني الكبير الناجم عن العنف الطائفي الذي عرّض المدنيين للخطر وأدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بالإضافة إلى الآثار المستمرة للنزاع والصدمات الاقتصادية والمخاطر البيئية المتكررة ، مثل الجفاف والفيضانات المدمرة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)