صندوق النقد: إزالة السودان من قائمة الإرهاب يخفف من أعباء ديونه

قال صندوق النقد الدولي إن خطط الحكومة الأمريكية لاستبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ستزيل إحدى العقبات التي كانت تواجه سعيه لتخفيف أعباء تلك الديون. وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في السودان كارول بيكر:وفق صحيفة أخر لحظة (استبعاد السودان من القائمة يزيل إحدى العقبات التي تحول دون تخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون”.

لكن العملية طويلة وستتطلب إصلاحات كبيرة من قبل السودان. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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