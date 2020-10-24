الهلال يبحث عن فوز غائب عنه “12” عاماً على ملعب الخرطوم

سيكون الهلال على موعد مع تاريخ سيئ على ملعب الخرطوم الذي فشل فيه الأزرق تحقيق الفوز على المريخ منذ العام “2012” آخر مباراة حقق فيها الفوز على المريخ على ملعب الخرطوم.

وفي”12″ عاماً كاملة لم يستطع الهلال بحسب صحيفة اليوم التالي، تحقيق أي فوز على المريخ وكان آخر فوز في بطولة كأس السودان بتوقيع الزيمبابوي إدوارد سادومبا الذي أصبح وكيلاً للاعبين بعد اعتزاله كرة القدم قبل عدة سنوات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)