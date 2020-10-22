شاهد بالفيديو: هجوم عنيف للمطربة مكارم بشير بسبب (ملابسها)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمطربة الشابة مكارم بشير وهي تتغني في إحدى الحفلات مرتدية قميص (نص كم) بجانب تقديمها لبعض الرقصات مما جعل عدد من المتابعين يشنون عليها هجوم عنيف بسبب ما فعلته.
وبحسب متابعات محررة(أخبار الخليج 365)، فقد أثار الفيديو المتداول جدل كبير على منصات مواقع التواصل الاجتماعي حيث إنتقد عدد منهم المطربة مكارم بشير وطريقة لبسها التي تغيرت بعد الشهرة التي وجدتها في الساحة الفنية،حيث تسائل البعض منهم قائلا (التغير البحصل ما بعد الشهرة ده نتيجة للترطيبه ولا شنو).
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
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