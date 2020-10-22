شاهد بالفيديو: شاب سوداني ( أتمني أن أصبح صاعقة أضرب أي حته انتهي منها)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لواحدة من حلقات برنامج (جر هوا) التي تبث على السوشيال ميديا حيث كان موضوع الحلقة يتحدث عن القوة الخارقة.

وبحسب ما شاهدت محررة (أخبار الخليج 365)، فقد ذكر الشاب إذا أتيحت له فرصه أن يختار قوة خارقة سوف يختار الصواعق والتي من خلالها يتمكن من ضرب أجزاء كبيرة من المناطق بالعاصمة الخرطوم معللا حديثه بأن الشعب السوداني اصبح يائس من الحياة فعندما يتم قصفة بالصاعقة سوف تنمو أجيال جديده، كما أضاف انه سيعفي بعض المناطق مثل أمبدة والكلاكلة لأنهم أتعزبوا في الحياة بما فيه الكفاية.

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الخرطوم:(أخبار الخليج 365)