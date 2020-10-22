شاهد بالفيديو :متظاهرون بالخرطوم يحرقون العلم الإسرائيلي تنديداً بـ “التطبيع”

أظهر مقطع فيديو تداوله مستخدمو وسائل التواصل في السودان، على نطاق واسع، مجموعة لمتظاهرين سودانيين يحرقون العلم الاسرائيلي في قلب العاصمة السودانية الخرطوم تعبيراً عن تنديدهم بأي خطوة تقود إلى تطبيع السودان مع إسرائيل.
جاء ذلك وفق صحيفة السوداني خلال تظاهرات انطلقت بالعاصمة السودانية في ذكرى ثورة 21 أكتوبر 1964 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل الفريق إبراهيم عبود.
وتشهد الخرطوم محادثات مكثفة من قبل واشنطن مع طرفي الحكم المدني والعسكري في السودان من أجل تسريع عملية التطبيع مع اسرائيل قبل الانتخابات الامريكية المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر المقبل.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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