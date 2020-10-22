وفد إسرائيلي زار السودان اليوم تمهيدا لإعلان التطبيع

الجزيرة نقلا عن الإذاعة الإسرائيلية: وفد إسرائيلي زار السودان اليوم الأربعاء تمهيدا لإعلان تطبيع العلاقات بين البلدين. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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