عاجل.. بومبيو: أمريكا بدأت عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب‎

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة بدأت عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وجاءت تصريحات بومبيو للصحفيين بعد أيام من إعلان الرئيس دونالد ترامب، أن اسم السودان سيرفع من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن حولت أموالًا لتعويض ضحايا أمريكيين وأسرهم.

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