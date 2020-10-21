بومبيو: لا موعد بعد لرفع السودان من قائمة الإرهاب

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، مباشرة العمل على قضية رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وقال وفق العربية نت في مؤتمر صحافي، “قرار العلاقة مع إسرائيل قرار سيادي يعود للحكومة السودانية”، مشيراً إلى أنه لا يوجد توقيت لإعلان شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)