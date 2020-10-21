أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، مباشرة العمل على قضية رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.
وقال وفق العربية نت في مؤتمر صحافي، “قرار العلاقة مع إسرائيل قرار سيادي يعود للحكومة السودانية”، مشيراً إلى أنه لا يوجد توقيت لإعلان شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: لا موعد بعد لرفع السودان من قائمة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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