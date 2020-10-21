بالفيديو.. حراك تصحيح مسار الثورة”: الحكومة تقازمت عن حجم الثورة العظيمة، وحاضنتها مفككة ومختطفة

قالت القيادية في حراك تصحيح مسار الثورة ” وداد درويش” أن الحكومة تقازمت عن حجم الثورة العظيمة، وانشغلت بالمحصاصات والمكاسب الضيقة أكثر من الاهتمام بهموم المواطن والوطن.

وتابعت: هذا الأداء الضعيف للحكومة والسياسات الفاشلة في الاقتصاد، انعكس في تدهور قيمة العملة الوطنية، والوصول إلى الحضيض الذي نعيشه من غلاء فاحش وتدهور في الخدمات.

وأضاف الحراك بأنهم رصدوا 30 اختراق للوثيقة الدستورية، واعتبر الحراك أن الحاضنة السياسية مفككة ومختطفة وعاجزة عن إصلاح نفسها داعياً إلى عقد مؤتمر مائدة مستديرة تضم كل القوى السياسية والمجتمعية والنظامية للتوافق على الحد الأدنى لبرنامج الفترة الانتقالية والذي بحسب الحراك يفترض أن ينأى عن الأيدلوجيا والحزبية والجهوية.

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وأعلن الحراك خلال مؤتمرٍ صحفي عقد الاثنين في فندق غراند هوليدي فيلا عن وضع رؤية يتم فيها التوافق على الحد الأدنى على البرنامج الوطني، تشمل الجميع دون إقصاء لأحد من شأنها الإسهام بخروج البلاد إلى بر الأمان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

