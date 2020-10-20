وزيرة المالية لا تعديل أو تغير فى الميزانية

أكدت وزير المالية هبة محمود فى مؤتمر صحفى عقد الثلاثاء بوكالة السودان للانباء بمشاركة وزير الخارجية ومستشار حمدوك الاقتصادى ومسؤل بنك السودان للحديث عن الاثار المترتبة على رفع العقوبات الاقتصادية والسياسية وازالة اسم السودان من القائمة الامريكية السوداء المركزى بان لاتعديل سيطال الميزانية ونوهت الى انها لا تتوقع حدوث اي تغير فى الموازنة . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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