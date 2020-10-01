لعرض (3) آلاف عنوان مكتبة التلفزيون الثقافية تفتح أبوابها

فتحت مكتبة التلفزيون الثقافية أبوابها من جديد لاستقبال الرواد والشباب من العاملين بمقر هيئة الإذاعة والتلفزيون بام درمان وذلك بعد توقف قصير فرضته إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا المستجد.

ويشرف على المكتبة الدكتور محمد احمد الخواض وهو من المهتمين بالثقافة ومن الباحثين عن الإصدارات والعناوين الجديدة وظل لسنوات يعمل على رفد المكتبة بالمؤلفات الجديدة في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي الى جانب اهتمامه بالزيارة الدائمة لمعارض الكتب بالخرطوم لتزويد مكتبة التلفزيون بالاصدارات الحديثة خاصة في مجال الاعلام .

يقول الخواض ان المكتبة الثقافية تحتوى على اكثر من 3 آلاف عنوان تشتمل على كل المعارف العامة ,, علم النفس ,الاديان ,العلوم الاجتماعية (تشمل الصحافة والاعلام والعلوم الاقتصادية وعلم الاجتماع).اللغات,العلوم النظرية البحتة,العلوم التطبيقية,الفنون (المسرح,العمارة),, الاداب (الادب السوداني شعر ونثر وقصة ومسرح),الجغرافيا والتاريخ .

وعن جهوده في اعادة تاهيل المكتبة يقول الخواض بحسب صحيفة السوداني: (عندما تسلمت مفاتيح المكتبة كنت امام تحد امام نفسي وراهنت على احيائها من جديد واستطعت صيانة الارفف وتصنيف الكتب واعادة المكتبة لسيرتها الاولى واصبحت الآن تقدم خدمة جيدة لكل العاملين وايضا تمتد خدماتها الى طلاب الجامعات والدراسات العليا الى جانب توفير الصحف اليومية للاطلاع باعتبارها جزءا من عمل الاعلام ايضا).

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وقد نال الخواض درجة الماجستير حول (توثيق وتحديد المصادر قسم الدراسات السودانية والدولية الحكومة الالكترونية المصغرة نماذج القبول للجامعات السودانية ) ونال درجة الدكتوراه حول (تنظيم الارشيف السمعي والبصري.. التلفزيون القومي دراسة تقويمية) قدم فيها مقترحات لحل مشكلة التلفزيون الادارية في تنظيم المواد (وحدة الانتاج السينمائي,المكتبة الورقية,الافلام المسجلة) اضافة لهيكل مقترح لادارة الارشيف في التلفزيون القومي.

ودعم الخواض ايضا جهود تطوير مكتبة التلفزيون المرئية من خلال المشاركة في تحويل مواد الانتاج السينمائي القديمة الى مواد رقمية حديثة بجهود خبراء من اوروبا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)