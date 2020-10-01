الموسيقار عبد الماجد خليفة يقاضي الفحيل وصباح عبد الله

شرع الموسيقار الدكتور عبد الماجد خليفة في فتح بلاغات في مواجهة المطرب شريف الفحيل “ربي ما تحرم بيت من الاطفال” شعر محمد الطيب عربي، وصباح عبد الله ” ابوي شعبتنا” لسعد الدين ابراهيم ورانيا حسين “حبيتو وهويتو” شعر نور الدين خالد وحنان بلوبلو “سيبني وانساني” كلمات والحان دكتور عبد الماجد خليفة.

وقال ان كل البلاغات بمحكمة الملكية الفكرية. وفي ختام حديثه صرح الدكتور عبد الماجد خليفة، بان ظروفه المرضية لا تسمح له بالهجرة والا ولحق بزملائه بشير عباس وود الحاوي والمنصوري، وقال بحسب صحيفة الدار، بان وزارة الثقافة تتعمد تجاهل المبدعين، وشكر عبد الماجد كل من ساهم في علاجه على رأسهم الدكتور محمد كمال يونس والدكتور عبد القادر سالم والدكتور علي بلدو والمطرب سلطان عيداوي ، والعائدة من الاغتراب المطربة هاجر كباشي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)